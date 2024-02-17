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        Haberler Televizyon Acun Ilıcalı açıklıyor! Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Survivor'da Hakan Hatipoğlu elendi mi?

        Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Survivor All Star Hakan Hatipoğlu elendi mi?

        Survivor All Star'da zorlu ada koşulları yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Uzun süredir ailesinden uzak kalan Survivor yarışmacıları, iletişim ödüllerinde aileleri ile hasret giderebiliyor. Rio Karnavalı ödülünün ardından yapılan son konseyde Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun kuralları hiçe sayarak ailesiyle konuştuğunu ima etti. Yaşanan bu gelişme, "Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Survivor All Star Hakan Hatipoğlu elendi mi?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:50
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        Survivor yeni bölümde ada konseyi gerilimli anlara sahne oldu. Acun Ilıcalı son ada konseyinde Hakan Hatipoğlu'nun ailesi ile konuştuğunu ima etti. Hakan'ın kuralları ihlal edip ailesiyle konuşması, "Survivor Hakan diskalifiye mi oluyor? Survivor All Star Hakan Hatipoğlu elendi mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

        Rio Karnavalı dönüşünde yapılan son konseyde Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun kuralları hiçe sayarak ailesiyle konuştuğunu ima etti.

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        İşte son ada konseyinde ikili arasında geçen konuşma.

        Acun Ilıcalı son ada konseyinde, ''İletişim ödülü diyorum, güzel bir ödül değil mi? sorusunu yöneltti.

        Hakan, ''Güzel abi tabiki.''

        Acun Ilıcalı, ''Sever misin iletişim ödüllerini?''

        Hakan, ''Güzel geliyor ağabey çocukla görüştüğünde.''

        Acun Ilıcalı, ''Aileyle falan görüşmek güzel değil mi?''

        Hakan Hatipoğlu ''Nasıl ağabey?''

        Acun Ilıcalı, ''Çok oldu mu konuşmayalı? Güzel ödül kazanmışsın. Maşallah. Riski alıyorsan negatif tarafını da göze alacaksın.''

        Hakan Hatipoğlu diskalifiye mi oldu sorusu, son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile yanıt bulacak.

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        HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

        28 Kasım 1979 Çanakkale doğumlu olan Hakan Hatipoğlu Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır.

        Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.

        Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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