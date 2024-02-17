İşte son ada konseyinde ikili arasında geçen konuşma.

Acun Ilıcalı son ada konseyinde, ''İletişim ödülü diyorum, güzel bir ödül değil mi? sorusunu yöneltti.

Hakan, ''Güzel abi tabiki.''

Acun Ilıcalı, ''Sever misin iletişim ödüllerini?''

Hakan, ''Güzel geliyor ağabey çocukla görüştüğünde.''

Acun Ilıcalı, ''Aileyle falan görüşmek güzel değil mi?''

Hakan Hatipoğlu ''Nasıl ağabey?''

Acun Ilıcalı, ''Çok oldu mu konuşmayalı? Güzel ödül kazanmışsın. Maşallah. Riski alıyorsan negatif tarafını da göze alacaksın.''

Hakan Hatipoğlu diskalifiye mi oldu sorusu, son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile yanıt bulacak.