Televizyoncu Acun Ilıcalı, çalışanlarını 'haksız yere işten çıkardığı' gerekçesiyle 250 bin dolar para cezasına çarptırılan Nusret Gökçe'ye destek verdi.

Ilıcalı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce Türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret'e, 2 - 3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak birisi olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini arttırıp başarıyla yoluna devam edecektir.

Adının verilmesini istemeyen garson dün çarpıcı ifadeleri kullanmıştı.

Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlardan biri, "​​Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç, bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı? Müdür dahil 16 kişi şu anda Nusret ile davalık" demişti.