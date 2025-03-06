Acun Ilıcalı: Galatasaray maçını yabancı hakemin yönetmesini diliyorum
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmelerine değinen Ilıcalı, kupadaki derbiye de yabancı hakem istediklerini belirtti.
Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmelerine değinirken, kupa derbisinde de yabancı hakem sıcak bakacaklarını söyledi.
"BİZİM AMACIMIZ ADALETİN GELMESİ"
Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakemin yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız." diye konuştu.