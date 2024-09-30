Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: Gariplikleri TFF ile paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı: Gariplikleri TFF ile paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gariplikleri TFF ile paylaşacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'DE ŞU ANDA OLAN GARİP ŞEYLER VAR, AYNI FİLMİN OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİ"

        Türkiye'de garip şeyler olduğunu ve 1-2 gün içerisinde açıklama yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Antalya'da bugün beklenmedik bir sıcak hava vardı. Oturduğumuz yerden terliyorduk, böyle sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, teknik hocamızı tebrik ediyoruz. Takımımızın geleceği ile ilgili uzun bir yoldayız, bu galibiyetin faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şuanda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız" dedi.

        "GARİPLİKLERİ TFF İLE PAYLAŞIP, VİDEOLARI ONLARA İLETECEĞİZ"

        Federasyonu güvendiklerini ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacaklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonunun verilmemesi, vermeyi geçtik incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması garip. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber inceleyelim. İki gün içerisinde önemli açıklamalar yapacağız. Bir mağlubiyet aldığımız zaman, bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı