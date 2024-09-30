Acun Ilıcalı: Gariplikleri TFF ile paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA OLAN GARİP ŞEYLER VAR, AYNI FİLMİN OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİ"

Türkiye'de garip şeyler olduğunu ve 1-2 gün içerisinde açıklama yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Antalya'da bugün beklenmedik bir sıcak hava vardı. Oturduğumuz yerden terliyorduk, böyle sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, teknik hocamızı tebrik ediyoruz. Takımımızın geleceği ile ilgili uzun bir yoldayız, bu galibiyetin faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şuanda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız" dedi.