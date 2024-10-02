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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: Sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı: Sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap vererek, "Sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:38
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        Ilıcalı'dan Öztürk'e cevap!
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        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına cevap verdi.

        Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Dün sözlerime başlarken 'Konuşacağım her şey somut olacak, bir iddia, gri alan üzerinde konuşma yapmayacağım. Kimse de laf kalabalığı yapmasın, konuşmayı başka yerlere çekmesin, kinimi kusacağım diye bize saldırmasın' dedim. Ancak ne yazık ki kalemşörler tam olarak laf kalabalığı çerçevesinde, topyekün cevap yetiştirme çabası içerisindeler. Az önce aklınca bana mesaj vermeye çalışan Metin Öztürk de yine laf kalabalığıyla konuyu dağıtmaya çalışıyor. Özellikle eski başkanımızın seçim kazanma hırsıyla yaptığı, yargıya taşıdığım mesnetsiz ve çirkin iftiralar üzerinden bana saldırmaya çalışanlar komik duruma düşüyorlar. Alakasız konular odağında beni karalama ve olayı sulandırma çabasında olanlara somut cevap vereceğim, TV8’de yayınlanan bahis reklamı, Hollandalı servis sağlayıcıdan gelen, sinyali dışarıdan alınan, kanalımızın anlaşması olmayan ve hiçbir bedel almadığımız bir reklamdı. Bunu kamuoyuna açıkladık, bu gerçek herkes tarafından biliniyor. Şimdi bana laf yetiştirmeye çalışan sözcüler ve Metin Öztürk, size yaptığınız alakasız gündemi bir yana bırakıp gerçeklere yönelik 4 somut soru sorup somut cevaplar bekliyorum:

        1 - Ben hiçbir illegal bahis şirketi ile görüşmedim, anlaşmadım, herhangi bir para da almadım. Siz illegal bahis şirketi ile görüştünüz mü? Anlaştınız mı? Sponsorluğundan para aldınız mı?

        2 - Eğer illegal bahis şirketinden para aldıysanız bu para illegal bir para olmuyor mu? Bu durum haksız rekabet yapmıyor mu?

        3 - Geçen sezon transfer ettiğiniz futbolcuların maaşlarını doğru bildirdiniz mi? Bildirmediğinizi tüm Türkiye biliyor. Siz yalanlayabiliyor musunuz?

        4 - Bu durum haksız rekabet olmuyor mu? İki durumda harcama limitlerinde size haksız avantaj sağlamıyor mu?

        Konuyu bambaşka yerlere dağıtıp bana saldırınca zor durumda ve suçlu görünüyorsunuz. Bu net sorularıma odaklanıp somut cevaplar vermenizi bekliyorum."

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