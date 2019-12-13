Acuze nedir? Rüyada acuze görmek ne anlama gelir?

Rüyada acuze görmek çok sık rastlanan durumlardan biridir. Acuze; huysuz, yaşlı kadın anlamlarına gelmektedir. Siz de rüyanızda huysuz biri ya da yaşlı bir kadın gördüyseniz, işte anlamı...

Rüyada Acuze Görmek:

Rüyada huysuz ve ihtiyar bir kadın görmek, evlilik hayatı ile alakalıdır. Eşinizle sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder. Diğer bir yoruma göre işlerinizin bir türlü yoluna girmeyeceğine, terslikler meydana geleceğine delalettir. Üzüntülü ve kederli zamanlar yaşayacaksınız.

Rüyada Çirkin Yaşlı Kadın Görmek:

Rüya ne kadar kötü olsa da anlamı iyidir. Uzun ömür yaşayacağınıza işarettir. Eğer o kadından bir masal dinlediğinizi gördüyseniz ve dinleyen kimse de kadın ise kocası ile küçük bir ağız kavgası yaşayacağınıza delalettir. Merak etmeyin bu sorun fazla gündemi meşgul etmeden olayı tatlıya bağlayacaksınız.

Eğer rüyayı gören kişi erkekse; iş yerinde üstünüzden birinden azar işiteceğinize delalettir.

Eğer rüyayı gören öğrenci ise; öğretmeninden azar işiteceğinize delalettir.

Çirkin Yaşlı Kadından Nasihat Dinlemek:

Evlilik, iş ve eğitim hayatınızda her şey yoluna gireceğine işarettir.