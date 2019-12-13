Acuze nedir? Rüyada acuze görmek ne anlama gelir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Acuze nedir? Rüyada acuze görmek ne anlama gelir?

Acuze; huysuz, yaşlı kadın anlamlarına gelmektedir ve rüyada sıkça görülen durumlardan biridir. Peki rüyada acuze görmek ne anlama gelir?

Rüyada acuze görmek

Rüyada acuze görmek çok sık rastlanan durumlardan biridir. Acuze; huysuz, yaşlı kadın anlamlarına gelmektedir. Siz de rüyanızda huysuz biri ya da yaşlı bir kadın gördüyseniz, işte anlamı...

Rüyada Acuze Görmek:

Rüyada huysuz ve ihtiyar bir kadın görmek, evlilik hayatı ile alakalıdır. Eşinizle sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder. Diğer bir yoruma göre işlerinizin bir türlü yoluna girmeyeceğine, terslikler meydana geleceğine delalettir. Üzüntülü ve kederli zamanlar yaşayacaksınız.

Rüyada Çirkin Yaşlı Kadın Görmek:

Rüya ne kadar kötü olsa da anlamı iyidir. Uzun ömür yaşayacağınıza işarettir. Eğer o kadından bir masal dinlediğinizi gördüyseniz ve dinleyen kimse de kadın ise kocası ile küçük bir ağız kavgası yaşayacağınıza delalettir. Merak etmeyin bu sorun fazla gündemi meşgul etmeden olayı tatlıya bağlayacaksınız.

Eğer rüyayı gören kişi erkekse; iş yerinde üstünüzden birinden azar işiteceğinize delalettir.

Eğer rüyayı gören öğrenci ise; öğretmeninden azar işiteceğinize delalettir.

Çirkin Yaşlı Kadından Nasihat Dinlemek:

Evlilik, iş ve eğitim hayatınızda her şey yoluna gireceğine işarettir. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada acıkan birini görmek ne anlama gelir? Rüyada acıkan birini görmenin yorumu
YAŞAMRüyada acıkan birini görmek ne anlama gelir?
Günlük burç yorumları! (12 Aralık 2019 Perşembe)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Evde para saklama yöntemleri ve evde yaratabileceğiniz gizli bölmeler
YAŞAMBu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
12 Aralık Süper Loto sonuçları! Büyük ödül sahibini buldu! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAMBüyük ikramiye bir kişiye çıktı!
Yer altı şehri ararken buldular... 114 metre! - Haberler
YAŞAMYer altı şehri ararken buldular
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2020
YAŞAMMilli Piyango Bilet Sorgulama 2020
2020 resmi tatil günleri! İşte yeni yıldaki resmi tatiller
YAŞAM2020 resmi tatil günleri!
Türk ünlüler yabancı markaların reklam yüzü olsaydı... - Haberler
YAŞAMTürk ünlüler yabancı markalarda olsaydı...
Leydi Diana ve Prens Charles'ın o sözleri yıllar sonra ortaya çıktı
YAŞAMİtirafı gün yüzüne çıktı! O sözler gündemde
'Dünyanın en eski hayvan resmi' bulundu - Haberler
YAŞAMDünyanın en eskisi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X