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Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadlarında değişiklik yapabilme imkanı verildi. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişinin ise ismini değiştirdi. İşte, en çok değiştirilen isimler...

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  • Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

    Ad-soyad değişikliği ile e-Devlet üzerinden en çok değiştirilen isimler ve soyadları belli oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. İşte, en çok değiştirilen isimler ve soyadları...
  • Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

    BAŞVURULAR 24 ARALIK'A KADAR SÜRECEK!

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.
  • Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

    BUGÜNE KADAR 433 BİN 488 KİŞİ FAYDLANDI!

    Ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan vatandaşlar düzenlemeye yoğun ilgi gösterdi. Ad-soyad değişikliği uygulaması ile  2017 yılından bu yana 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Düzenleme ile birlikte en çok değiştirilen "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" soyadları oldu.
  • Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

    EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİMLER: YUNİS, MEMET, RABİYE, HAVA

    Belirtilen sebeplerden ötürü ad soyad değişikliği yapan vatandaşlar en çok "Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" isimlerini değiştirdi.
  • Ad-soyad değişikliği e-Devlet'te! İşte en çok değiştirilen isimler ve soyadları: Yunis, Memet, Rabiye...

    EN ÇOK DEĞİŞİM İSTANBUL'DA OLDU!

    En çok ad ve soyad değişikliği yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da 80 bine yakın isim ve soyisim değişikliği yapılırken, İstanbul'u Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Bursa, takip etti.

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