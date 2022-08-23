Ad-soyad değişikliği ile e-Devlet üzerinden en çok değiştirilen isimler ve soyadları belli oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. İşte, en çok değiştirilen isimler ve soyadları...