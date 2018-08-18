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Ada'da fayton, bir atın daha sonu oldu

Büyükada'ya gezmeye giden ve yerde yatan bir at görmesi üzerine fotoğrafını çeken gurbetçi Kübra Soyuk, kendisine tepki gösteren ve "Kızım hasta mısın, yürü git" diyen bir kişinin, atın ölmediğini, 'bayıldığını' söylediğini iddia etti

18.08.2018 - 12:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Büyükada'da fayton sefası bir atın daha ölümüyle son buldu. Avusturya'da yaşayan ve fotoğrafçılıkla uğraşan Kübra Soyuk (25) iki gün önce arkadaşıyla birlikte Büyükada'ya gezmeye gitti. Bisiklet kiralayan iki arkadaş bir süre sonra yolda boylu boyunca yatan bir at gördü. Atın fotoğrafını çeken Kübra Soyuk, beklenmedik bir muameleyle karşılaştığını ileri sürdü.

 

'KIZIM HASTA MISINIZ?'

İddiaya göre, ölen atın görüntüsünü çeken Soyuk'un yanına gelen bir kişi, "Kızım hasta mısınız?" diye cümleye başladı. Soyuk'un, "Hasta değilim, hayvanseverim" yanıtının üzerine aynı kişi bu sefer, el kol hareketi yaparak, "Ya neyini çekiyorsun, hayvan bayılmış. Hayvan bayılamaz mı, düşemez mi" diye gerilimi yükseltti. Soyuk'un, "Hayır bayılamaz, yeterince bakımını yapmıyorsunuz, yemini suyunu vermiyorsunuz" demesi üzerine karşı taraf, "Sen kendine çok bakım yapıyorsun?" dedi. Aynı kişi "Ya yürü git şimdi hasta hasta konuşma" diye konuşmaya devam etti. Hayvansever Soyuk'un son cümlesi ise "Sen bir kendine bak" oldu.

'BİR DAHA ADAYA GİTMEM'

Soyuk, HABERTURK.COM Whatsapp İhbar Hattı'na yaşadıklarını şöyle anlattı: "Atı yerde görünce yanına gidip fotoğrafını çektim. Ayağında ve başında kartonlar vardı. Sonra videodaki şahısa, 'Nesi var?' diye sorunca akılalmaz laflar işittim. Olay yerinde kimsenin olmaması ve iki kişi olmamız nedeniyle bölgeden ayrıldım. Yurtdışında da faytonlar var. Ancak o atlara özenle bakıyorlar. Haftada bir gün izinleri oluyor. Bu kadar sıcakta Büyükada'daki gibi bir güzargâhta çalıştırmıyorlar. Sonuçta o da bir canlı ve bariz biçimde eziyet ediliyor. Ben elektrikli fayton haberleri duyduğum için gittim. O atlar o eziyetten kurtulana kadar bir daha Ada'ya gitmem."

 

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