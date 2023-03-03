Ada Sanlıman'dan 'Canavar'

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HABERTURK.COM

Ada Sanlıman yeni şarkısı 'Canavar' ile günümüz terminolojisini şarkısına taşıdı. Parçanın sözü, müziği ve düzenlemesi Doğan Duru imzası taşıyor.

Sanlıman, hem şarkının hikayesini hem de klibi, "İlerlemeyen ilişkide, kendini sevmediği için bizi de sevmeyeni anlatmaya çalıştık. Gerçek sevgilere özlemle... Yaşadığımız, şahit olduğumuz, bildiğimiz ilişkideki o toksik insanı bir kukla ile tasvir etmeye çalıştık. Kolay kurtulamadığımız, canavarlara vermekte geç kaldığımız ve yakinen tanıdığımız o kukla... Kafamızdan atamadığımız soru, sebebimiz oldu; ya o değil, dünya suçluysa?" sözleriyle özetledi.

Ada Sanlıman'ın yeni şarkısı 'Canavar', tüm dijital platformlarda yerini aldı.