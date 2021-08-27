Adadaki hasadı tamamlayan biçerdöver gölde

AA

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 33 adadan 3'ünde tarımsal faaliyet yürütülüyor.

Çeçen Adası'na duba üzerinde yüzdürerek geçirilen biçerdöverle arpa hasadı yapıldı. Adadaki hasat mesaisini tamamlayan biçerdöverin dönüş yolculuğunda karşı kıyıya duba üzerinde taşındığı ilginç anlar havadan görüntülendi.

Çeçen Adası'ndan duba üzerinde taşınan biçerdöver, göldeki yolculuğunun ardından karşı taraftaki 3 kilometre mesafeli Gölkaşı Mahallesi sahiline nakledildi.

Gölkaşı Sahili'nde dubalardan indirilen biçerdöver, Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan biçerdöverin sahibi çiftçi Mehmet Erdoğan, "Her yıl bu biçerdöverimizi adaya naklederek, ektiğimiz ürünleri biçiyoruz. 10-12 yıldır biçerdöverimizi bu mevsimde göl üzerinde yüzdürüyoruz. Hasadın sona ermesinin ardından biçerdöver, traktör ve diğer ekipmanlarımızı gölde duba üzerinde taşıyarak kışın yağmurda karda kalmasın diye evimize götürüyoruz." dedi.

Biçerdöveri yüzerken görenlerin şaşırdığını dile getiren Erdoğan, "Biçerdöveri dubanın üstünde yüzdürmek bir cesaret gerektiriyor. Uzun yıllar önce kendimize ait biçerdöverlerimiz yoktu ve sahiplerinden kiralayarak onları adaya çıkarıyorduk. Ancak, sahipleri bizden biçerdöverin göle düşme riskine karşı senet alıyordu. Ama, şu anda biçerdöverlerimiz kendimizin olunca böyle bir sorun yaşamıyoruz. Bu iş için kullandığımız dubanın 11-12 tona yakın su üzerinde kaldırma kapasitesi var. Biçerdöverin ağırlığı da 7 ton olduğundan rahatça geçirebiliyoruz." diye konuştu.