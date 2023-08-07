Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın 100'üncü yıl konserleri başlıyor

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 100'üncü yıl konserleri düzenleyecek.

Konserlerden ilkini 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 19.30'da Büyükada Taş Mektep'te İBB Kültür’ün teknik ve mekân desteğiyle verecek.

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası; sonrasında İstanbul, Hatay ve Kıbrıs'ta konser vermek üzere turneye çıkmayı planlıyor.

Bu özel konser serisi için aylardır hazırlanan çocuk ve gençler özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlarıyla buluşacak ve onlara konser verecek olmaktan dolayı oldukça heyecanlı.

2016'da kurulan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, İstanbul Adalar'da yaşayan her çocuğa fırsat eşitliği yaratan, sürdürülebilir ve ücretsiz eğitim veren, müziğin evrensel gelişimine dâhil olma fırsatı bekleyen çocuklara ulaşan özel bir oluşum...

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Mayıs 2023'de Cemal Reşit Rey Konser salonunda verdiği konserin geliri de 2023 - 2024 eğitim yılı başladığında okullarda kahvaltı dağıtılması için Hatay’da 'Gönül Mutfağı'na bağışlanacak.

2016’da yirmi beş çocukla kurulan orkestra, keman, viyola, çello ve kontrbas çalan toplam elli üyesiyle eğitimlere ve konserlere devam ediyor.

8 - 20 yaş arası çocuk ve gençlerden oluşan orkestranın müzik direktörlüğünü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) keman sanatçısı Özüm Günöz, eğitmenliğini Gökçe Coşkun (keman), Yasin Kula (çello), Derin Şevval Kartal (viyola) ve Simge Günel(kontrbas) yürütüyor.

Orkestranın fikir annesi ve Adalar Gelişim Derneği Başkanı Pınar Satıoğlu, yedi yılda yüzlerce çocuğun hayatına dokunan orkestranın Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında sahne alacak olmasının, orkestranın bugüne gelmesine destek veren tüm kurum ve kişiler için büyük bir gurur olduğunu söyledi.