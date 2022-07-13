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Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti
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Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Son dakika: Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti
Adalar vapurunda yer kavgası
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DHA

Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun darbedildiğini gören diğer yolcular müdahale etti. Vapurda kavga eden yolcular polis tarafından gözaltına alındı.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti. Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü. Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

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