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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Adalet Ağaoğlu'ndan 'Gönlündeki Karanfil' İş Sanat'ta

        Adalet Ağaoğlu'ndan 'Gönlündeki Karanfil' İş Sanat'ta

        Adalet Ağaoğlu'nun dört hikâyesi, 21 Ocak Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda "Gönlündeki Karanfil" başlıklı etkinlikte dinleyicileriyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 00:54 Güncelleme: 19.12.2024 - 00:54
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        Adalet Ağaoğlu'ndan 'Gönlündeki Karanfil'
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        İş Sanat, edebiyat ve müziği bir araya getiren dinletilerinde Ocak ayında Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Adalet Ağaoğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Toplumsal sorunları ve bireyler üzerindeki etkilerini incelikle ele alan Ağaoğlu’nun dört hikâyesi, 21 Ocak Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “Gönlündeki Karanfil” başlıklı etkinlikte dinleyicileriyle buluşacak.

        “Yol”, “Karanfilsiz”, “Özgürlükçü” ve “Oh Canıma Değsin” hikâyelerini, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Sahnede hikâyelere Serdar Yalçın (piyano), Seda Subaşı (keman), Şemsa İdil Ural (viyolonsel) eşlik edecek.

        Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti bir radyo tiyatrosu dekorunda canlandırılıyor. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #Adalet Ağaoğlu
        #İş Sanat
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