Mübaşirlerin genel idari hizmetlere geçirilmesiyle ilgili talepler bir süredir Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e iletiliyordu. Bakan Gül’ün talimatıyla hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte Adalet Bakanı Gül tarafından mübaşirlere verilen söz de yerine getirilmiş oldu.

Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan ve yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfına geçen mübaşir maaşlarında bulundukları kıdem ve derecelere göre değişen miktarlarda maaş artışı da olacak.

Bakan Gül, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Düzenlemenin mübaşirlere hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, “Mübaşirlerimiz, mahkemelerin iş yükünü çekiyor, diğer adli personelimiz gibi büyük fedakarlıklara çalışıyor. Çalışmaları başından beri takip eden ve Kararname’yi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfı tüm mübaşirlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Gül söz konusu mesajlarının altına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ve bir grup mübaşirin de yer aldığı fotoğraf karesini de ekledi.