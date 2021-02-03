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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasa ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması
AA

Bakan Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde, Gaziantep'in her zaman AK Parti ve liderinin yanında dimdik yer aldığını, gerek yerel gerekse genel seçimlerde girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayarak AK Parti davasını ileri taşıdığını belirtti.

Kalıcı olanın AK Parti davasının neferi olmak, Cumhurbaşkanıyla yol yürümek olduğunu vurgulayan Gül, AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana vesayetçi zihniyetle, darbecilerle mücadele ettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"AK Parti, kimsenin dinine bakmaksızın, sağa sola bakmadan bu memleket ve millet için 'Ben de varım' diyenlerin tabelasını astığı partisi ve davasıdır. AK Parti'yi, millete kapıları açan, adaleti, özgürlüğü, inşa eden zihniyet oluşturmuştur. AK Parti yollar, köprüler, hastaneler inşa ederek ulaşımda, sağlıkta, ekonomide, adalette çok önemli adımlar atmıştır. AK Parti sadece yollar, köprüler yapmamıştır milletin gönlüne girecek siyaseti de inşa etmiştir. AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiş, hop oturup kalkmıştır. Çünkü statükoları değişecek, pozisyonları elden gidecek diye durum demokratları, vaziyet demokratları her zaman reformun ve bu anlamdaki adımların karşısına çıkmıştır. Parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar ama onlar ne yaparsa yapsın biz bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz. Birisi çıkmış, 'Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm' diyor. Ya kardeşim 'Bu ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyimi veririm.' diyen Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir. Bu millet de adamını kimseye yedirmemiştir, yedirmeyecektir. 7 düvel de bir araya gelseniz, alt alta üst üste de çıksanız, topunuz da gelseniz bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmedi, yedirmeyecek."

- Yeni anayasa

Bakan Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümüne ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye'de özgürlüğü daha da arttıracağız. Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin, gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla 'bu benim anayasam' dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Çünkü bizim millete bir sözümüz var; bunu da yine AK Parti gerçekleştirecek. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."

AK Parti'nin anlayışında "özde-sözde vatandaş" diye bir ayrımın olmadığına işaret eden Gül, "Ana muhalefet, 'Sözde cumhurbaşkanı' diye bir söylem söylüyor. Çünkü onların zihniyetinde halk da sözde vatandaş özde vatandaş, cumhuriyet de sözde vatandaş özde vatandaş diye ayrılıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisinin adında halk var ama 'Halk olmasa ne güzel halkçılık yapardık' zihniyeti var. Bu zihniyeti de milletimiz çok iyi tanıyor. Kim ne derse desin işimize bakacağız. Türkiye'de ekmeği büyütmeye, özgürlükleri genişletmeye bakacağız." diye konuştu.

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