Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'da Adliye ve Valiliği ziyaret etti

Safranbolu'nun 3 bin yıllık "soyut ve somut" mirası Kent Tarihi Müzesi'nde yaşatılıyor

AA

Gül, Hatay Adliyesi ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ve yargı mensupları tarafından karşılandı.

Ataman ve Akman ile basına kapalı görüşen Bakan Gül'e Vali Rahmi Doğan ile AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal eşlik etti.

Gül daha sonra beraberindekilerle Hatay Valiliği'ne geçti. Bakan Gül, burada Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Doğan ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.