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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıda Birlik Derneği'ni ziyaret etti.

Bakan Gül, ziyarete ilişkin Twitter paylaşımında "Yargıda Birlik Derneği, hukuk ve vicdan dışında istikamet tanımayan bağımsız ve tarafsız yargının birlik ve dayanışma hattıdır. Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonumuza katkılarından dolayı Yargıda Birlik ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 11, 2021

İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından gerçekleşen ziyarette reform paketi ele alındı. Adalet Bakanı Gül, reform çalışmalarına katkılarından dolayı Dernek Başkanı Ömer Faruk Aydıner'e teşekkür etti. Aydıner de görüş ve önerilerine reform çalışmalarında yer verilmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Aydıner, 17-25 Aralık sürecinin ardından kurulan derneğin faaliyetleri hakkında Bakan Gül'e bilgi verdi.

Bakan Gül, dernek üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.