Adalet Bakanı Gül:

AA

Bakan Gül, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını hatırlattı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girmeye hazırlanan Türkiye'nin temel politika belgesi olacağını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda yeni ve sivil anayasa çalışmaları için milat anlamına geliyor. Milletimizle beraber yapacağımız 83 milyonun anayasası ile demokrasi tarihimize yeni bir sayfa açacağız. İnsan Hakları Eylem Planı ülkemize, devletimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."