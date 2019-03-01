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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir mektup göndererek, Adalet Bakanlığı görevine atanan ABD'li mevkidaşı William Pelham Barr'a yeni görevinde başarılar diledi. Gül, mektubunda ABD Adalet Bakanı Barr'a FETÖ elebaşının iadesi yönündeki Türkiye'nin beklentisini iletti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kutlama mesajında, "Adalet Bakanı olarak atanmanızdan dolayı en içten tebriklerimi sunarım. Bakanlığınız döneminde adli işbirliği anlaşmasının artarak süreceğine yürekten inanıyorum" dedi.
ABD Adalet Bakanlığı görevine atanan Barr'ın sahip olduğu mesleki tecrübe ve seçkin hukuk kariyeri ile üstlenmiş olduğu görevi layıkı ile yerine getireceğine olan inancını dile getiren Gül, mektubunda şu mesajlara yer verdi: "Bildiğiniz üzere, ülkelerimiz uzun yıllardır dünyanın muhtelif yerlerinde huzur ve barışın tesisi için terörle, birlikte mücadele etmekte olup, iki ülke arasındaki en önemli gündem maddesini terör suçlarına ilişkin adli işbirliği oluşturmaktadır. Bu kapsamda ABD'nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, FETÖ kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen'in ülkemize iadesinin önemini vurgulamak isterim."
Gül, Barr'a gönderdiği mektubunda, Türk halkı ve devletinin, 15 Temmuz darbe kalkışmasının talimatını veren ve halen ülke güvenliği için tehdit oluşturmaya devam eden FETÖ elebaşının iade edilmesi beklentisini dile getirdi. Mektubunda, "Ancak 3 yıla yakın süredir iade sürecinde olumlu hiçbir gelişme yaşanmaması bizleri fazlasıyla hayal kırıklığına uğratmaktadır" mesajlarına yer veren Abdulhamit Gül, "Gülen'in yanısıra diğer FETÖ mensuplarının da iadesinin sağlanması ve terör örgütünün ülkenizdeki faaliyetlerine mani olunması önem arz etmektedir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Adalet Bakanı'na gönderdiği mektubunda ABD adli makamlarınca FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gül, ABD'li mevkidaşına, "FETÖ'nün gerçek yüzünü görmenizi sağlayacak bu soruşturmaların Bakanlığınız döneminde derinleştirilmesine yönelik beklentimi ifade etmek istiyorum" dedi.
Gül, ABD Adalet Bakanı'na en kısa zamanda bir araya gelme temennisini de dile getirdi.
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