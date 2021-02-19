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HaberlerGündemAdalet Bakanı Gül, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
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Adalet Bakanı Gül, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sakarya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sakaryalı vatandaşlara adliyeden adli tıp alanına kadar hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceklerini aktaran Gül, kentin Cumhur İttifakı'na her daim destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
AA

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen bölge değerlendirme toplantısına katılan Bakan Gül, daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Kaldırım'la görüştü.

Daha sonra Sakarya Adliyesine geçen Gül, Başsavcı Lütfi Dursun'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler'i ve adliye içerisindeki baro ofisinde Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahman Burak'ı ziyaret eden Bakan Gül, ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Belediye faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Ekrem Yüce, Bakan Gül'den KDV iadesi ve gayri safi milli hasıladan düşen belediye paylarının artırılması için destek istedi.

- "Milletin duasından, 'Allah razı olsun' demesinden başka hiçbir makam, sevinç, güzellik yoktur"

Adalet Bakanı Gül, ziyaretlerinde adalet hizmetlerinin yanı sıra kente yapılacak yatırımları yerinde gördüklerini belirterek, "Toplantılarımız devam ediyor. Tüm bunlardan amacımız; vatandaşlarımıza adaletin gecikmeksizin makul sürede gelmesi, adaletin tecelli etmesine yönelik uygulamalar... Bunun da güzel neticelerini almaya devam ediyoruz." dedi.

Sakaryalı vatandaşlara adliyeden adli tıp alanına kadar hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceklerini aktaran Gül, kentin Cumhur İttifakı'na her daim destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Bakan Gül, millete hizmet etmenin önemine değinerek, "Bu ülkede hayatın en büyük anlamlarından birisi; millete hizmet etmektir, milletimizin bir hayır duasını almaktır. Bizim siyasetimizin anlamı da anlayışı da Allah rızası, milletin duasıdır. Milletin duasından, 'Allah razı olsun' demesinden başka hiçbir makam, sevinç, güzellik yoktur. Rabbim ülkemize mahcup etmeden hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Her alanda olduğu gibi adalet alanında da Sakaryamız'da da yapacaklarımızı artırarak sürdüreceğiz ve inşallah daha büyük, güçlü Türkiye'yi Sakaryamızla birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Yüce, kentte üretimi yapılan kenevir tohumundan elde edilen ürünleri gösterdiği Bakan Gül'e, yaklaşık 60 kilogram ağırlığında bal kabağı hediye etti.

Bakan Gül'e ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'i ziyaretinin ardından partililerle bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Gül, kentten ayrıldı.

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