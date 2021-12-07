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Adalet Bakanı Gül: Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Emeği geçen iki futbol takımımızın da yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek dileğiyle" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gül, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki oynanan ve deplasman takımının 7-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, skor ne olursa olsun, kazananın kadınlar olduğunu söyledi.

Kadına şiddete son mesajıyla çok önemli bir etkinlik izlediklerine belirten Gül, "Ülkemizin iki köklü takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımı bu mesajı vermek üzere, bir toplumsal farkında oluşturmak üzere bu maç yapıldı. Kadına şiddete son verilmesi anlamında önemli bir mesaj verilmiş oldu." diye konuştu.

Bakan Gül, her alanda kadına şiddetin karşısında olduklarını ve bu mücadeleyi her alanda, her zaman yapmak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu, politika üstü, siyaset üstü, toplumun her kesiminin her alanda göstermesi gereken bir mücadele. Bu konuda da her türlü projeye biz destek veriyoruz. Kadına şiddete sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak 'adliyelerde yalnız değilsiniz' diye bizim bu anlamda birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler de var. Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyetin ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen iki futbol takımımızın yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek, bir kadının bile suça maruz kalmadığı şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle."

MERAL AKŞENER: KADINA ŞİDDETE SON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı'na ilişkin, "İnşallah bu akşam bu dostluk maçının Türkiye'deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son." dedi.

Akşener, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan ve deplasman takımının 7-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini söyledi.

Dünyanın en önemli spor karşılaşmalarından birinin Fenerbahçe ile Galatasaray rekabeti üzerine yapılan derbi olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Bugün kadına şiddete dikkati çekmek ve kadına şiddete 'hayır' demek, kadınla kadınlara yönelik davranışların düzeltilmesini sağlamak amaçlı bu iki ezeli rakip kadın futbol takımlarıyla maç yaptılar ve çok özel bir olaya şahitlik ettik. Berabere gibi olsaydı daha mutlu olacaktım ama onu da söylemiş olayım. İnşallah bu akşam bu dostluk maçının Türkiye'deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son."

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