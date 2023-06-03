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Adalet Bakanı kim olacak? 2023 Yeni Adalet Bakanı ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni Adalet Bakanının kim olacağını çevrildi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Bakanlar listesini açıklaması bekleniyor. İşte 2023 Yeni Adalet Bakanı hakkında merak edilenler...

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  • Adalet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? 2023 Yeni Adalet Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?

    Yeni Adalet Bakanı, 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin ardından gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda 28. Dönem milletvekilleri yemin etti.  4 Haziran'da eski bakanlar ile yeni bakanların Genel Kurul'da ant içmesi beklenirken gözler Yeni Adalet Bakanının kim olacağına çevrildi. İşte Adalet Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına ilişkin merak edilen detaylar...
  • Adalet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? 2023 Yeni Adalet Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?

    YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

     

    Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı.

    YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.
  • Adalet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? 2023 Yeni Adalet Bakanı kim oldu ve ne zaman açıklanacak?

    ADALET BAKANI KİM OLDU?

    Fakat yeni Adalet Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Adalet Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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