Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen başladı. Yeni sistemde bazı bakanlıklar birleştirildi bazı bakanlıkların ise isimleri değişti. İsmi değişmeyen bakanlıklar arasında ise Adalet Bakanlığı da var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Adalet Bakanı kim oldu? sorusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yeni kabineyi açıklamasıyala beraber cevabını bulduk.

ADALET BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sistemde en çok merak edilen bakanlıklar arasında Adalet Bakanlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi Beştepe'de ilan etmesinin ardından Adalet Bakanı kim oldu sorusu da cevabını bulmuş oldu. Buna göre, yeni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 Gaziantep doğumlu. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasal alt yapısını oluşturan ekibin içinde aktif şekilde yer aldı. 65. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un damadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı