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Adalet Bakanı'ndan Hablemitoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin önemli açıklamalar yaparak "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdümekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız" dedi.

Hablemitoğlu
AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdümekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız" dedi.

 

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