Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdümekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız" dedi.
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