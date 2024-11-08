Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan "9. Yargı Paketi" açıklaması - Güncel haberler

        Adalet Bakanı Tunç'tan "9. Yargı Paketi" açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "9. Yargı Paketi"nde, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden düzenlemelerin yer aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 01:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan "9. Yargı Paketi" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "9. Yargı Paketi'nde, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Yılmaz Tunç
        #9. yargı paketi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Putin'den Trump'a tebrik
        Putin'den Trump'a tebrik
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?