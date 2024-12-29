Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar: 22 yıldan bu yana büyük mücadele verdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Bakan Tunç ile birlikte Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kongrede partililere hitap eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yıldan bu yana da AK Partimiz iktidarda. AK Partimizi milletimiz kurdu, AK Parti bir millet hareketi. AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir masa etrafında oturup birkaç arkadaşıyla beraber, 'Haydi arkadaşlar bir parti kuralım, millete gidelim, oy isteyelim. Belki iktidar oluruz' diye bir siyaset neticesinde oluşturulmuş bir siyasi hareket değil, AK Partimiz biz dava hareketiö dedi.

"AK PARTİMİZ KÖKÜ MEDENİYETE DAYANIYOR" AK Parti'nin kuruluşundan bahseden Bakan Tunç, “AK Partimizin kökü medeniyetimize, Selçukluya, Osmanlı'ya, cumhuriyetimizin kuruluşuna ve sonraki Milli iradeyi temsil eden o ana damarı temsil eden bir siyasi hareket. 2001 yılında AK Partimizi millet kurdu. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu sorunlardan usanan milletimiz, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden, terörden, anarşiden temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından bıkan, usanan milletimiz, 'Bu ülkenin bu kronik sorunlarını Recep Tayyip Erdoğan çözer' demiş ve adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. Bütün ülkemiz, 'Recep Tayyip Erdoğan bir parti kursa da, o partiye oy versek, bu ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsa' diye milletimiz düşünmeye başlamış ve 2001 de AK Parti bir millet hareketi olarak doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'da, o dönemde ben de İstanbul'da yaşıyordum. Susuzluk, çöp, çukur, çamur, hava kirliliğiyle bütün İstanbul'un ilçeleri böyleydi. Dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u aldı ve yaşanılır bir hale getirdi. İstanbul'u eserlerle donattı ve o başarı bütün Anadolu'dan görüldü. 'Bir parti kursa da peşine takılsak ve bu ülkeyi sıkıntılardan kurtarsak' dedi milletimiz" şeklinde konuştu.