Adalet Bakanı Tunç, yılbaşına nedeniyle mahkumların açık görüş yapabileceğini açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacağını duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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