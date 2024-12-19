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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç, yılbaşına nedeniyle mahkumların açık görüş yapabileceğini açıkladı

        Adalet Bakanı Tunç, yılbaşına nedeniyle mahkumların açık görüş yapabileceğini açıkladı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 20:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:35
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        Mahkumlara yılbaşında açık görüş izni
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #haberler
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