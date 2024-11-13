Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı: bHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.