Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AYM'nin kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

AYM'den önemli KHK iptalleri Haberi Görüntüle

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

Uçum'dan AYM kararı yorumu Haberi Görüntüle 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti. REKLAM Bakan Tunç, söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir.



7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesi, tamamen Anayasa değişikliğine uyum… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 4, 2024 AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret etti. AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti: "Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır."