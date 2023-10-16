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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dilekçe açıklaması: Soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dilekçe açıklaması: Soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesindeki iddialarla ilgili kurul tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 21:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:32
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        Bakan Tunç'tan dilekçe açıklaması
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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

        Bakan Tunç, ihbar dilekçesiyle gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "İster yargı içinden, ister dışından yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Tunç
        #haberler
        #HSK ihbar dilekçe
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