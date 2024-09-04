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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili olarak "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz ve yargıyı tehdit edemez" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:06
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        İmamoğlu'na tepki
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine karşılık geldi.

        Tunç gazetecilerle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

        "KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ"

        Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Görülmekte olan davaya yönelik sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz, o konuşmaların doğru olmadığını, uygunsuz olduğunu ifade etmek istiyoruz. İlk derece mahkemesinin kararını beğenmediğiniz zaman istinafa gider, savunmanızı verirsiniz. Avukatınız ya da kendiniz savunmanızı yaparsınız, yargı karar verir. Yine beğenmezsiniz bunun temyizi var. Kabadayı şekilde yargıyı tehdit ederek, parmakları kaldırarak 'Bu kararı veremezsiniz' ifadeler kullanmak hiçbir makama yakışmaz. Yargının tarafsızlığı çerçevesinde herkes gerekli itirazları hukuk içerisinde yapar. TV programlarında parmak sallayarak hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet gerektiğinde cevabı vermeyi bilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bunu dünkü konuşmasında ifade etti. Yargı kararlarının itiraz yeri bellidir. Hiçbir tehditten, parmak sallamaktan yargı etkilenmez.

        İZMİR'DEKİ ÇUVAL GEÇİRME OLAYI

        Orada yargının, cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma sözkonusu. Gözaltılar sonrasında tutuklamaya sevk edildi. Soruşturma devam ediyor. Savcılarımız gerekli kararı verecektir. Soruşturmayı beklemek lazım.

        İNTERNET DOLANDIRICILIĞI

        İnternetin kullanılmasıyla yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kendilerine gelen mesajlarda özellikle çok dikkatli olmak lazım. Görünürlükte arttı. Suçların tespiti anlamında görünürlük, medyanın, internet medyanın etkisi var. Suçla mücadeleyi sadece cezalandırmak olarak da görmüyoruz. Gerekli tutuklama kararları veriliyor. Kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı karar veriyor. Cezaevlerimizin eski şartlardan şu andaki şartlardan farklı olduğunu görüyoruz. Ulucanlar, Sinop cezaevleri artık kültür merkezi. Soruşturma ne kadar önemli ise dava aşaması, kovuşturma aşaması da önemli. Hüküm giydikten sonra cezaevinde ıslah önemli. Cezaevinden salıverildikten sonra suç işlememesini sağlamaktır önemli olan. 65 bin tutuklu ve hükümlü şu anda eğitim görüyor cezaevlerinde. Onlara meslek kazandıran mesleki eğitim merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var.

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        #Yılmaz Tunç
        #Ekrem İmamoğlu
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