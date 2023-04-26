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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 22 bin 43 kişi kadroya alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası başvurular başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası ve son başvuru tarihini araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı 22 bin 43 kişilik personel alımı başvuruları son başvuru tarihi ve başvuru sayfası...

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  • Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 22 bin 43 kişilik personel alımı başvuruları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadroya alınacak personellerin kadro ve kontenjan bilgileri netleşti. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası...

     
  • Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

    TOPLAMDA 22 BİN 43 PERSONEL ALINACAK!

    Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.
  • Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başladı ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.
  • Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

    BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

    Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719,  Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
  • Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih

    PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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