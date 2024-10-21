Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve yardımcısı alıyor! Başvuru tarihleri nedir?
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle 300 icra müdürü ve icra müdürü yardımcısını yazılı ve sözlü sınavla istihdam edecek. İş ilanıyla ilgilenen adayların Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekiyor. İşte, Adalet Bakanlığı 300 personel alımı detayları ve sınav tarihleri...
Adalet Bakanlığı, 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alıyor. Yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak adaylar, sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularından oluşan Alan Bilgisi Testine girecek. İşte, Adalet Bakanlığı 300 personel alımı detayları ve sınav tarihleri...
ADALET BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM SURETİYE 300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIYOR
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle üzere toplamda 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alıyor. Adaylar aynı zamanda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.
300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, ÖSYM üzerinden veya ÖYSM merkezleri aracılığıyla yapılacak. Geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 oarak belirlendi.
Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek.
300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SORU SAYISI VE KONULARI
Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konuları (Soru sayısı)
a) Türkçe, (10)
b) Matematik, (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)
Alan Bilgisi Testi Konuları (Soru sayısı)
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkinTakibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (9)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (8)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8)