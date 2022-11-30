Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacağını açıkladı. 132 psikolog, 222 sosyal çalışmacı ve 52 pedagog kadrosunda oluşmak üzere toplam 406 personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

ABONE OL
  • Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 132 psikolog, 222 sosyal çalışmacı ve 52 pedagog kadrosuna sözlü sınav sonuçlarına göre toplamda 406 personel alımı yapılacağını açıkladı. 30 Kasım günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler...
  • Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adalet Bakanlığı 406 personel alımı başvuruları 5 Aralık tarihinde başlayacak. Başvu işlemleri 16 Aralık tarihinde sona erecek.
  • Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    ADALET BAKANLIĞI 406 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalışmak isteyenler başvurularını 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.
  • Adalet Bakanlığı 406 personel alımı yapacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.