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AA / HABERTURK.COM

Adalet Bakanlığı 418 personel alım yapacak. Adalet Bakanlığına başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru yapanların arasından sözlü sınava hak kazananlar Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.