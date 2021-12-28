Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı personel alımı başvuruları gündemde. Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Nisan ayında ÖAYM tarafından düzenlenen sınavla birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek. 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere toplamda 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurusu yapacak adaylar başvuru tarihlerii ve başvuru kılavuzunu merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları hakkında merak edilenler...