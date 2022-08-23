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Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları başlıyor! Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları için geri sayım başladı. Bakanlık sınava ilişkin açıklamalarda bulunurken, sınav ön başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

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  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları başlıyor! Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavının yaklaşmasının ardından sınav katılım gösterecek adaylar ön başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları başlıyor! Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ARABULUCULUK SINAVI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 04 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.
    Sınava girecek adaylar, 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında Adalet Bakanlığına ön başvuru yapacaklardır.
  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları başlıyor! Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ARABULUCULUK SINAVI ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

     

     Ön başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacaktır. Ön başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59'da sona erecektir. Ön başvuruyu yapacak adaylar 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir. Ön başvuru yapmadan önce ön başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz. 

    ÖN BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları başlıyor! Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

    Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 90 (doksan) dakika sürecektir.

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