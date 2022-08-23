Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavının yaklaşmasının ardından sınav katılım gösterecek adaylar ön başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Peki Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...