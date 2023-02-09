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Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor

Adalet Bakanlığı bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde dolaşıma giren "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında deprem bölgelerinde savcıların mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi

Adalet Bakanlığı: Deprem bölgelerinde savcılar, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor
AA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Asrın felaketinin ardından, depremden etkilenen 10 ilde görev yapan savcılara ek olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli işlemlerin yapılabilmesi için 304 savcı daha görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendirilen savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirilen hekimler de ölü muayene işlemleri yapmakta olup ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine ilişkin ölü muayene işlemleri hızlı bir şekilde yapılmakta ve cenazeler yakınlarına en kısa sürede teslim edilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemelidir."

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