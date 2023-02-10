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Adalet Bakanlığı: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi

Deprem nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan mahkumlar, yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek koğuşlarda olay çıkardı. İnfaz koruma memurunu rehin alıp, anahtarla kapıları açan mahkumların firar girişimi, infaz koruma görevlileri ve jandarmanın müdahalesiyle önlendi. Müdahale sırasında 12 tutuklu ve hükümlü, yaralanırken, 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Benzer girişim Kahramanmaraş'taki cezaevinde de yaşandı

Adalet Bakanlığı: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi
DHA

Depremin vurduğu kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi ile Kahramanmaraş'taki Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin firar girişimi, jandarmanın müdahalesiyle önlendi. Hatay'daki cezaevinde müdahale sırasında yaralanan 12 hükümlü ve tutukludan 3'ü, hastanede hayatını kaybetti. Her 2 cezaevinde de güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Deprem nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan mahkumlar, yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek koğuşlarda olay çıkardı. İnfaz koruma memurunu rehin alıp, anahtarla kapıları açan mahkumların firar girişimi, infaz koruma görevlileri ve jandarmanın müdahalesiyle önlendi. Müdahale sırasında 12 tutuklu ve hükümlü, yaralanırken, 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde aynı nedenle olay çıkarıp, firar girişiminde bulunan mahkumlara da jandarma, müdahale etti. Firar girişimi önlenirken, ölen ve yaralanan olmadı.

'3 MAHKUM HASTANEDE VEFAT ETTİ'

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce 2 cezaevinde çıkan olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Hatay'daki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır. Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer iddiaların gerçek dışı olduğu, söz konusu olaylar sonucu ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı kaydedildi.

'KAHRAMANMARAŞ'TA ÖLÜM HADİSESİ YAŞANMADI'

Kahramanmaraş'taki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili açıklamada ise "Yaşanan olayda, Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştığı, kurum dış güvenliği sağlamakla görevli olan jandarma taburunun mevzuat çerçevesinde müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlenmiş ve kurum güvenliği sağlanmıştır. Yapılan müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiştir. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır" denildi.

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