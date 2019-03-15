Adalet Bakanlığı: Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için kırmızı bülten çıkarıldı

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Adalet Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, İnterpol'ün (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
Şüpheliler hakkında Türkiye Adalet Bakanlığı'nın kırmızı bülten talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, kırmızı bültenin 1 Mart'ta çıkarıldığı duyuruldu:
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 15.11.2018 tarihinde 18 ve 21.12.2018 tarihinde 2 şüpheli hakkında Kırmızı Bülten talebinde bulunulmuştu. İNTERPOL Genel Sekreterliğince, talebimize istinaden 01.03.2019 tarihinde kırmızı bülten yayınlanmıştır.
https://twitter.com/adalet_basin/status/1106225166235897857
Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed el Ayban, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne Perşembe günü yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin adalete teslim edildiğini ve uluslararası soruşturma açılmaması gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın içişlerine ve yargı sistemine dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Adalet Bakanlığı'nın 1 Mart'ta yayınlanan kırmızı bültenle ilgili açıklaması, el Ayban'ın bu sözlerinin ardından geldi.
28 Avrupa Birliği üye ülkesi de dahil 33 ülke, geçen hafta Suudi Arabistan'a, BM öncülüğünde açılacak bir soruşturma için işbirliği yapma çağrısında bulunmuştu.
El Ayban, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen suudi gazeteci, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şüphelilerin 3 kez mahkemeye çıktığını söyledi. Ancak isim vermedi.
Olayla ilgili geçen yıl Suudi savcılığından yapılan açıklamaya göre 11 kişi tutuklandı, 5'i idam cezasıyla yargılanıyor.
BM müfettişi Agnes Callamar, cinayeti soruşturmak için yaptıkları işbirliği çağrılarına Suudi yetkililerin yanıt vermediğini söylüyor.
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