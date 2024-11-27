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        Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan açıklaması

        Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumların ve haberlerin doğru olmadığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:49
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        Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan açıklaması
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        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir” denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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