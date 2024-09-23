Adalet Bakanlığı toplamda 400 İcra Müdürü ve Yardımcısı alacağını açıkladı. Açılan kadrodan 300 alım 'açıktan alım suretiyle' yapılırken, 100'ü ise 'görevde yükselme sınavı' ile alınacak. İlgilenen adaylar, ilk başvurularını yaptıktan sonra azılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınavdan geçecek. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları...