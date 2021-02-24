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Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: e-Devlet başvuru yap!

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, 12 bin personel alımı açıklamasının ardından merakla beklenen Adalet Bakanlığı resmi personel alımı ilanları 23 Şubat'ta yayınlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru yap!

Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: e-Devlet başvuru yap!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün personel alımı yapılacağına dair açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar personel alımı için resmi ilan bekliyordu. Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2021 sayısında Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmış 4 ilan bulunuyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adalet Bakanlığı merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 237 sözleşmeli personel,

ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5.075 personel,

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, AŞÇI VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI PERSONEL İSTİHDAM SINAVI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför),33 destek personeli (aşçı),4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel ve

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREVLENDİRİLECEK 5358 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 814 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapacak.

814 İCRA KATİPLİĞİ POZİSYONU İÇİN İSTİHDAM İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

4 ayrı ilan olarak yayınlanan personel alımı başvurularının hepsi 23.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURULARI BAŞLADI!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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