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Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri ne?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül2ün açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı Başvuru şartları araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri ne?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dijital haberleşme platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ""Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı Personel alımına dair başvuruların ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımına ilişkin resmi lan henüz yayımlanmadı.


ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

Daha önce Adalet Bakanlığı personel alımlarında geçerli olan başvuru şartları şöyle:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

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