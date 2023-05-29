Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 22 bin personel alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında güncel bilgileri haberimizde paylaştık. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı ne başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel duyurular...