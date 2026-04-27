Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadroların detaylarının, başvuru şartlarının ve başvuru takviminin yayımlanacak ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar...
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımı, gündemdeki önemini korumaya devam ediyor. Alımlar kapsamında adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolarda istihdam sağlanması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülürken, adaylar resmi ilanların yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek kadrolara ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Mevcut değerlendirmelere göre ilan sürecinin Mayıs ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İstihdam doğrultusunda yer alması beklenen pozisyonlar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadrolar öne çıkıyor.
Resmi ilan yayımlandığında ise başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve kadro dağılımına ilişkin tüm detayların netlik kazanması bekleniyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.