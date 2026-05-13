Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları ne, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı kapsamında farklı branşlarda toplam 15 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam paketi sonrası gözler başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlara çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayların kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı hangi kadro ve branşlarda yapılacak? Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 detayları araştırılmaya başladı. Bakan Akın Gürlek’in son dakika açıklamasına göre bakanlık bünyesine 15 bin sözleşmeli personel alınacak. Zabıt katibi, infaz koruma memuru, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadroları olması beklenen alımlarda başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve tarih bilgileri merak konusu oldu. Adaylar, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kadro ve branş listesini yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman ve hangi kadrolarda olacak? İşte detaylar...

        2

        BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.

        4

        ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı. Buna göre 259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.

        5

        ADALET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Büyükşehir soruşturmasında 25 gözaltı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!