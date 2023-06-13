ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi ise https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

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