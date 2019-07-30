Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. 11 bin personel alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı'nda Ceza ve Tevkifeler Genel Müdürlüğüne, Adliyelere ve Bakanlık merkez teşkilatlarına zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personeli şeklinde kadro dağılımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2019

Adalet Bakanlığı personel alımı CTE, Zabıt katipliği ve İKM için başvuru sonuçları illerin adliye sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını takip ederek sonuçlara ulaşabileceksiniz.

PERSONEL ALIMI BOY KİLO ÖLÇÜM TARİHİ NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 05/08/2019 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav komisyonlarınca ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.