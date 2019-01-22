Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! Merakla beklenen sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında bulunan sonuç sorgulama ekranı erişime açılarak duyuruldu. İşte 2019 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI! 2019

Binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=5669 adresi üzerinden TC Kimlik Numaranızı ve aday şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI SORU VE CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ocak 2019 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME



ADALET BAKANLIĞI ATAMALARI NASIL OLUYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet komisyonlarınca yapılır. Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil)

kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.